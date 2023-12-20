Уничтожен высмеивавший российских бойцов наемник из США Итан Хертвек

В зоне специальной военной операции (СВО) уничтожили бойца Итана Хантера Хертвека из США. Об этом сообщает Telegram-канал TrackANaziMerc, отслеживающий судьбу иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на Украине.

По данным канала, молодому человеку был 21 год, он уроженец штата Калифорния, США. Приехал на Украину в середине 2023 года. До этого служил в американской армии морским пехотинцем.

Канал уже сообщал о Хертвеке, когда тот прибыл в зону СВО. Американец зашел в чат Telegram-канала и стал высмеивать ресурс и российских солдат.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные взяли в плен польского наемника, воевавшего в составе Вооруженных сил Украины. Украинские военные оставили его лежать с ранением и покинули позиции. В свою очередь, российские солдаты оказали раненому помощь и отправили в тыл.

Тем временем подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил о росте числа наемников из Грузии и Польши в составе ВСУ. Он предположил, что набор иностранцев связан с серьезным некомплектом в украинских подразделениях.