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05:07, 20 декабря 2023Мир

Суд запретил Трампу участвовать в праймериз в Колорадо. Каковы шансы политика на президентских выборах?

Верховный суд Колорадо запретил Трампу участвовать в выборах в 2024 году
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Верховный суд штата Колорадо запретил экс-президенту США Дональду Трампу участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост главы государства в 2024 году. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что суд сослался на 3-й раздел 14-й поправки к Конституции США, который запрещает занимать высшую государственную должность тем, кто участвовал в мятеже.

Решение суда не вступит в силу до 4 января 2024 года, что даст Трампу возможность подать апелляцию в Верховный суд США. При этом 5 января заканчивается срок составления списков кандидатов на праймериз Республиканской партии.

В штабе Трампа назвали вердикт суда ошибочным и пообещали немедленно обжаловать его.

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26 октября 2023

Трамп может обеспечить себе выдвижение на пост президента в марте

Ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного члена предвыборной команды Трампа сообщало, что Дональд Трамп может официально обеспечить выдвижение своей кандидатуры на пост президента США от Республиканской партии к марту 2024 года.

Предвыборная команда Трампа прогнозирует, что он может официально обеспечить свое выдвижение на пост президента от республиканцев к 19 марта, учитывая его лидерство в штатах, голосующих первыми

Reuters

Как отмечает издание, команда Трампа уверена, что к указанному сроку он сможет набрать 1478 делегатов, чего будет более чем достаточно, чтобы получить большинство из 2429 делегатов, которые выберут кандидата на национальном съезде Республиканской партии в Милуок в июле следующего года.

Отмечается, что предвыборный штаб в своих подсчетах основывается на публичных и внутренних опросах.

Рейтинг Байдена упал

Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена упал до 27 процентов среди независимых избирателей. Самые низкие оценки американский лидер получил по вопросам экономики (24 процента) и участия США в конфликте Израиля и ХАМАС (25 процентов). Самые высокие показатели Байден набрал по вопросам конфликта на Украине (31 процент) и сферы здравоохранения (35 процентов).

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11 декабря 2023

18 декабря газета The Washington Post сообщила, что Джо Байден и его супруга Джилл расстроились из-за низкого рейтинга одобрения американского лидера. Особую обеспокоенность у окружения Байдена вызывает падение его рейтингов в колеблющихся штатах.

В течение нескольких месяцев президент и первая леди Джилл Байден говорили своим помощникам и друзьям, что они разочарованы низким рейтингом президента и опросами, которые показывают, что он отстает от бывшего президента Дональда Трампа, фаворита в номинации от республиканской партии. Они расстроены тем, что не добиваются большего прогресса

The Washington Post

Также 9 декабря The Wall Street Journal написала, что рейтинг бывшего президента США Дональда Трампа впервые превысил рейтинг действующего главы государства Джо Байдена в предвыборных опросах. 47 процентов респондентов заявили, что готовы проголосовать за Дональда Трампа, Байдену отдали бы свои голоса 43 процента.

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      Юлия Мискевич
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