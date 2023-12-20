У задолжавшего два миллиона рублей россиянина арестовали 236 игрушечных роботов

В Перми приставы арестовали у мужчины 236 игрушечных роботов из-за долга

В Перми судебные приставы арестовали у местного жителя 236 игрушечных роботов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении судебных приставов.

Это произошло из-за почти двух миллионов рублей задолженности по кредитным и коммунальным платежам. Игрушки предварительно оценили в 155 тысяч рублей.

Роботов передали на хранение представителю взыскателя. Их вернут владельцу после уплаты всей суммы долга. Приставы выяснили, что должник основал музей игрушек-роботов.

Ранее стало известно, что по итогам первой половины 2023 года суммарное число закрытых судебных исков о взыскании долгов по кредитам и займам на сумму до 50 тысяч рублей выросло почти в полтора раза и достигло уровня в 4,7 миллиона.