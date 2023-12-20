Украина снизила запросы на финансовую помощь от Запада

Глава Минфина Марченко: в 2024 году Киеву понадобится $37,3 млрд внешней помощи

В следующем году Украине понадобится в общей сложности 37,3 миллиарда долларов в рамках финансовой помощи от западных стран. Потребности страны во внешнем финансировании удалось сократить с 41 миллиарда, заявил глава украинского Минфина Сергей Марченко. Его слова приводит ТАСС.

Новая оценка необходимой финансовой помощи получила одобрение со стороны экспертов Международного валютного фонда (МВФ). Как уточнил министр, потребности во внешнем финансировании удалось снизить на 3,7 миллиарда за счет ряда факторов, включая правительственные меры по максимизации доходов госбюджета, активизацию внутреннего рынка заимствований, а также сокращение госрасходов по ключевым бюджетным статьям.

В первой половине ноября Украина и МВФ договорились об очередном транше Киеву в размере 900 миллионов долларов.

При этом ранее сообщалось, что другой важный кредитор страны — Всемирный банк (ВБ) — почти исчерпал внутренние ресурсы для продолжения финансовой помощи Киеву. В то же время организация тогда одобрила Украине новый заем в размере 1,5 миллиарда долларов под гарантии Японии.