Украинский суд вынес приговор пьяному уклонисту из Закарпатья

В Закарпатье суд вынес приговор уклонисту, напившемуся перед отправкой на службу

В Закарпатье суд вынес приговор жителю города Хуст, напившемуся перед отправкой на службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По данным следствия, в январе его сочли годным к военной службе, после чего он получил повестку. При этом мужчина страдает от алкогольной зависимости с 2015 года и стоит на учете врача-нарколога.

Подсудимый утверждает, что его забрали в военкомат и заставили пройти военно-врачебную комиссию принудительно. Он также рассказал, что сотрудники военкомата заперли его в подвале и избили, в том числе выбив несколько зубов. После этого «уклониста» доставили в больницу, где ему зашили раны.

Сообщается, что после медучреждения украинца отправили в воинскую часть, откуда вернули в Хуст и внесли в резерв. В течение года он несколько раз приходил в военкомат, однако вновь в воинскую часть его не отправляли.

В свою очередь, сотрудники военкомата утверждают, что после получения повестки мужчина так и не явился для прохождения службы. При этом одна из воинских частей предоставила письменное подтверждение, что они отказались брать украинца на службу.

Хустский районный суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва и приговорил к четырем годам лишения свободы, заменив их годом испытательного срока.

Ранее в Одессе женщина заблокировала дорогу в военкомат, требуя показать ей «похищенного» брата. До этого одесситка выложила видео конфликта с военкомами из местного территориального центра комплектования.