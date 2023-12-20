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14:05, 20 декабря 2023Россия

Украинский вертолет Ми-24 сбит в небе над ДНР

Минобороны: украинский вертолет Ми-8 сбит в небе над ДНР
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украинский вертолет Ми-8 уничтожен в небе над Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили борт в районе железнодорожной стации Углесборочная.

Помимо этого, за минувшие сутки средства ПВО перехватили пять ракет, выпущенных из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. 19 декабря во время общения с военнослужащими президент России Владимир Путин заявил о готовности идти до конца, отстаивая государственные интересы.

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      Алан Босиков
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