Украинский вертолет Ми-24 сбит в небе над ДНР

Минобороны: украинский вертолет Ми-8 сбит в небе над ДНР

Украинский вертолет Ми-8 уничтожен в небе над Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили борт в районе железнодорожной стации Углесборочная.

Помимо этого, за минувшие сутки средства ПВО перехватили пять ракет, выпущенных из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. 19 декабря во время общения с военнослужащими президент России Владимир Путин заявил о готовности идти до конца, отстаивая государственные интересы.