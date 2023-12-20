Гаврилов: коллапс ВСУ неминуем из-за угасания финподдержки Киева Западом

Финансирование военной поддержки Киева странами Запада будет угасать, а без доллара США коллапс Вооруженных сил Украины (ВСУ) неминуем, предрек в интервью РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Дипломат напомнил, что динамика поставок оружия на Украину в течение 2023 года менялась. Также на нее влияли успешная демилитаризация принадлежащих украинской армии складов натовского оружия и боеприпасов, а также распространяемые Минобороны России кадры горящих боевых машин на полях сражений.

Ранее агентство Bloomberg привело данные, согласно которым ВСУ не смогут наступать даже в случае получения помощи от союзников. В этой связи США и ЕС не верят, что выделение военной поддержки хотя бы в какой-то форме приведет к существенному прорыву Украины на поле боя.