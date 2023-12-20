Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:55, 20 декабря 2023Мир

Украинской армии предрекли неминуемый коллапс

Гаврилов: коллапс ВСУ неминуем из-за угасания финподдержки Киева Западом

Фото: Reuters

Финансирование военной поддержки Киева странами Запада будет угасать, а без доллара США коллапс Вооруженных сил Украины (ВСУ) неминуем, предрек в интервью РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Дипломат напомнил, что динамика поставок оружия на Украину в течение 2023 года менялась. Также на нее влияли успешная демилитаризация принадлежащих украинской армии складов натовского оружия и боеприпасов, а также распространяемые Минобороны России кадры горящих боевых машин на полях сражений.

Ранее агентство Bloomberg привело данные, согласно которым ВСУ не смогут наступать даже в случае получения помощи от союзников. В этой связи США и ЕС не верят, что выделение военной поддержки хотя бы в какой-то форме приведет к существенному прорыву Украины на поле боя.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Суд запретил Трампу участвовать в выборах в Колорадо

      В центре Киева мужчина осквернил ханукию

      Врач раскрыл способ избавиться от беспокоящей во время секса пикантной проблемы

      Девушка познакомилась с парнем в интернете и оказалась на худшем свидании

      В США признали предновогодний «триумф Путина»

      Украинский пленный рассказал о постоянном дезертирстве в рядах ВСУ

      В центре Петербурга обрушился шестиэтажный дом

      Украинской армии предрекли неминуемый коллапс

      В Госдуме предложили кастрировать педофилов

      Украине предложили привлечь Россию к обсуждению «формулы мира»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости