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21:27, 20 декабря 2023Мир

Блинкен заявил о планах США взаимодействовать с Китаем с позиции силы

Госсекретарь Блинкен: США продолжат взаимодействовать с Китаем с позиции силы
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Global Look Press

Вашингтон продолжит взаимодействовать с Пекином с позиции силы и планирует укреплять свои позиции в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил госсекретарь Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

По его словам, партнерские отношения двух государств в этом регионе никогда не были настолько прочными. Блинкен уточнил, что усилия в этом направлении позволили США эффективно сотрудничать с партнерами и одновременно искать решения таких вопросов, как торгово-экономический курс КНР, стабильность в Тайваньском проливе и восточной части Южно-Китайского моря.

По мнению Госдепа, дипломатические контакты США и Китая в текущем году способствовали снижению риска прямого конфликта между странами.

Ранее Китай посоветовал США общаться в духе взаимного уважения. Представитель КНР на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН заявил, что США описывают отношения с Китаем как соперничество или соревнование, предпринимая шаги для подавления государства, ущемления его суверенитета и территориальной целостности.

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      Марина Совина
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