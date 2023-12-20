Блинкен заявил о планах США взаимодействовать с Китаем с позиции силы

Госсекретарь Блинкен: США продолжат взаимодействовать с Китаем с позиции силы

Вашингтон продолжит взаимодействовать с Пекином с позиции силы и планирует укреплять свои позиции в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил госсекретарь Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

По его словам, партнерские отношения двух государств в этом регионе никогда не были настолько прочными. Блинкен уточнил, что усилия в этом направлении позволили США эффективно сотрудничать с партнерами и одновременно искать решения таких вопросов, как торгово-экономический курс КНР, стабильность в Тайваньском проливе и восточной части Южно-Китайского моря.

По мнению Госдепа, дипломатические контакты США и Китая в текущем году способствовали снижению риска прямого конфликта между странами.

Ранее Китай посоветовал США общаться в духе взаимного уважения. Представитель КНР на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН заявил, что США описывают отношения с Китаем как соперничество или соревнование, предпринимая шаги для подавления государства, ущемления его суверенитета и территориальной целостности.