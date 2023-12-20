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13:01, 20 декабря 2023Силовые структуры

ФСБ предотвратила нападение террориста на руководство Ставрополья

ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье, задержан гражданин Узбекистана

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ предотвратили нападение террориста на руководство края. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, спецслужбы задержали 21-летнего гражданина Узбекистана, планировавшего взорвать бомбу у здания регионального правительства. Он является сторонником запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Задержанный, работавший в Ставрополе на автомойке, в начале декабря собрал дома два взрывных устройства на основе аммиачной селитры с поражающими элементами из гвоздей. Он намеревался привести их действие на площади Ленина, где расположено здание краевого правительства.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к теракту.

19 декабря суд в Ижевске заключил под стражу мужчину, обвиняемого в подготовке теракта против главы предприятия оборонно-промышленного комплекса города. Он будет под арестом до 16 января 2024 года. 33-летний мужчина готовил преступление по заданию украинской террористической организации.

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      Любовь Ширижик
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