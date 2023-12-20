В Киеве рассказали о надвигающейся на Украину катастрофе

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Депутат Рады Кучеренко: оценки украинских энергетиков «вгоняют в ступор»

Оценки украинских энергетиков насчет состояния энергорынка страны «вгоняют в ступор». Об этом заявил депутат Верховной Рады от партии «Батькивщина», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в своих соцсетях, пишет РИА Новости.

«В контексте как сегодняшней пресс-конференции (Владимира Зеленского), так и последних "успехов" в евроинтеграционном процессе и так называемых успешных реформ приведу один простой пример», — указал политик.

Кучеренко процитировал энергетика Юрия Сакву, который ранее указал, что рынок электроэнергии на Украине пятый год подряд движется в направлении «неконтролируемого финансового хаоса». Это в перспективе может разрушить «технологический процесс».

Кучеренко в ответ на это заявил, что оценка «достаточно отрицательная» и тревожная. При этом он поиронизировал над «победными реляциями» насчет «огромных успехов» реформы энергорынка, которые звучат со стороны европейских и украинских чиновников.

«Признаю честно — оценкам Юрия Саквы и других украинских профессионалов я доверяю гораздо больше, чем оценкам функционеров», — объяснил свою позицию Кучеренко.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев заявил, что Украина не сможет восстановиться самостоятельно после завершения конфликта, поскольку для этого у страны не хватает ресурсов, рабочей силы.

Восстановление промышленности, по мнению политолога, является спорным вопросом, поскольку украинская продукция, вероятнее всего, не выдержит конкуренции на мировом рынке.

В конце ноября в США заявили, что Запад должен удвоить усилия по поддержке энергетического сектора Украины зимой. По мнению заместителя главы Министерства энергетики страны Дэвида Турка, Украина сталкивается с «очень сложными погодными условиями» и Россия может воспользоваться складывающейся ситуацией.