Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:37, 20 декабря 2023Бывший СССР

В Киеве рассказали о надвигающейся на Украину катастрофе

Депутат Рады Кучеренко: оценки украинских энергетиков «вгоняют в ступор»

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Keystone Press Agency / Global Look Press

Оценки украинских энергетиков насчет состояния энергорынка страны «вгоняют в ступор». Об этом заявил депутат Верховной Рады от партии «Батькивщина», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в своих соцсетях, пишет РИА Новости.

«В контексте как сегодняшней пресс-конференции (Владимира Зеленского), так и последних "успехов" в евроинтеграционном процессе и так называемых успешных реформ приведу один простой пример», — указал политик.

Кучеренко процитировал энергетика Юрия Сакву, который ранее указал, что рынок электроэнергии на Украине пятый год подряд движется в направлении «неконтролируемого финансового хаоса». Это в перспективе может разрушить «технологический процесс».

Кучеренко в ответ на это заявил, что оценка «достаточно отрицательная» и тревожная. При этом он поиронизировал над «победными реляциями» насчет «огромных успехов» реформы энергорынка, которые звучат со стороны европейских и украинских чиновников.

«Признаю честно — оценкам Юрия Саквы и других украинских профессионалов я доверяю гораздо больше, чем оценкам функционеров», — объяснил свою позицию Кучеренко.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев заявил, что Украина не сможет восстановиться самостоятельно после завершения конфликта, поскольку для этого у страны не хватает ресурсов, рабочей силы.

Восстановление промышленности, по мнению политолога, является спорным вопросом, поскольку украинская продукция, вероятнее всего, не выдержит конкуренции на мировом рынке.

В конце ноября в США заявили, что Запад должен удвоить усилия по поддержке энергетического сектора Украины зимой. По мнению заместителя главы Министерства энергетики страны Дэвида Турка, Украина сталкивается с «очень сложными погодными условиями» и Россия может воспользоваться складывающейся ситуацией.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Суд запретил Трампу участвовать в праймериз в Колорадо. Каковы шансы политика на президентских выборах?

      В Киеве рассказали о надвигающейся на Украину катастрофе

      Смартфон спас российского военного от пули снайпера ВСУ

      Разработана нейросеть для выявления владельцев анонимных Telegram-каналов

      Лифт с россиянкой рухнул с восьмого этажа жилого дома

      Россиянка побывала на Кубе и описала жилые дома фразой «хрущевки отдыхают»

      Врач перечислила плюсы сна обнаженным

      Западу предрекли полное разочарование в поддержке Украины

      Путин призвал к повышенному вниманию к охране российских границ

      Во Франции рассказали о несправедливости из-за поставок из Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости