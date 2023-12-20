В Киеве рядом с танцующим псом развернули нацистский флаг

В Киеве подростки развернули нацистский флаг рядом с танцующим псом

В Киеве молодые люди развернули нацистский флаг рядом с танцующим человеком, одетым в костюм пса Патрона. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале «Политика Страны».

На опубликованных в сети кадрах видно, как вокруг «Патрона» и парней с флагом собирается молодежь и снимает происходящее на видео. Причины и цели акции названы не были.

Пес Патрон — служебная собака породы джек-рассел-терьер, которую после начала боевых действий стали использовать украинские саперы для разминирования территорий. Животное получило широкую известность в интернете и стало символом Международного координационного центра по вопросам гуманитарного разминирования при МВД Украины.

Ранее в Киеве назвали апокалипсисом возможное закрытие моста Метро. О плохом состоянии моста известно уже два года, однако никто не обращал на это внимания.