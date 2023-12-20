Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:17, 20 декабря 2023Бывший СССР

В Киеве рядом с танцующим псом развернули нацистский флаг

В Киеве подростки развернули нацистский флаг рядом с танцующим псом

Фото: Oleksii Chumachenko / Globallookpress.com

В Киеве молодые люди развернули нацистский флаг рядом с танцующим человеком, одетым в костюм пса Патрона. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале «Политика Страны».

На опубликованных в сети кадрах видно, как вокруг «Патрона» и парней с флагом собирается молодежь и снимает происходящее на видео. Причины и цели акции названы не были.

Пес Патрон — служебная собака породы джек-рассел-терьер, которую после начала боевых действий стали использовать украинские саперы для разминирования территорий. Животное получило широкую известность в интернете и стало символом Международного координационного центра по вопросам гуманитарного разминирования при МВД Украины.

Ранее в Киеве назвали апокалипсисом возможное закрытие моста Метро. О плохом состоянии моста известно уже два года, однако никто не обращал на это внимания.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Патриарх Кирилл заявил о риске «потерять Россию» из-за ситуации с мигрантами

      Раскрыт новый способ борьбы с болезнью Альцгеймера

      Назван простой способ избавиться от изжоги

      В российском регионе столкнулись два судна

      Бойцы «Азова» получили сроки за обстрел Мариуполя

      «Европа в опасности» В ЕС предупредили о последствиях победы России на Украине

      Кофту с сайта ASOS прозвали самой уродливой вещью на свете

      В Киеве рядом с танцующим псом развернули нацистский флаг

      Полковника таможенной службы России задержали по делу о крупном мошенничестве

      Лишенная доли в российских активах австрийская OMV отреагировала на указ Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости