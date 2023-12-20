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13:02, 20 декабря 2023Бывший СССР

В Кремле сообщили о визите Назарбаева в Москву

Песков: Путин провел частную встречу с экс-президентом Казахстана Назарбаевым

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приезжал в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным. О его визите в Москву сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Он [Назарбаев] действительно был в Москве, и была его частная, абсолютно частная встреча с президентом», — сказал представитель Кремля.

Ранее бывший президент Казахстана заявил, что в настоящий момент мир как никогда близок к ядерной катастрофе. «Подобный регресс меня особо волнует, так как наша страна внесла большой вклад в дело ядерного разоружения», — сказал он.

В начале декабря Назарбаев назвал российского лидера Владимира Путина человеком слова и дела, который сделал свою страну мировой державой и восстановил порядок.

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      Алевтина Запольская
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