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16:45, 20 декабря 2023Россия

В Москве бетонные блоки раздавили бытовку с гендиректором стройфирмы внутри

В Москве бетонные блоки обрушились на бытовку с гендиректором стройфирмы внутри

Фото: IvanovRUS / Shutterstock / Fotodom

В Москве железобетонные блоки раздавили бытовку с гендиректором строительной фирмы «ИСКАР» Абдурашидом Каримовым и его заместителем внутри. Об этом пишет издание Baza в Telegram.

Как стало известно, инцидент произошел на строительной площадке на Ереванской улице. Причина, по которой блоки обрушились на бытовку с людьми, неизвестны. Спасти мужчин не смогли.

Столичное управление Следственного комитета (СК) возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности. Об этом ведомство сообщило в Telegram. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

СК также опубликовал фотографии с места происшествия. На них видно, что крыша бытовки полностью уничтожена и от конструкции остались только стены.

Ранее на Лукъявинском месторождении одной из нефтяных компаний в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югре) бурильщика раздавило туалетом. Мужчина проводил ремонтные работы в скважине, когда его зажало между трактором и уборной.

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      Константин Лысяков
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