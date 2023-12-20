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19:27, 20 декабря 2023Силовые структуры

В Москве иностранца приговорили к колонии за расправу 27-летней давности

В Москве суд приговорил Дарсалию к колонии за убийство 27-летней давности

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил гражданина Грузии Коте Дарсалию к 14 с половиной годам колонии общего режима за расправу 27-летней давности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчину признали виновным по статье 102 УК РСФСР.

По версии следствия, в июле 1995 года осужденный расправился с тремя жителями квартиры на Первомайской улице. Ночью он взял топор и начал наносить удары пожилой хозяйке, временно проживавшему у нее мужчине и его семилетней дочери. Фигурант после совершения преступления покинул столичный регион и 27 лет проживал на территории другого государства.

В 2022 году сотрудники главного управления уголовного розыска МВД России при помощи коллег из Белоруссии раскрыли это дело. Мужчину задержали в Смоленской области.

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