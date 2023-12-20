В России при храмах появились группы противоабортного консультирования

В ХМАО при храмах появились группы, отговаривающие женщин от абортов

В нескольких городах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) — Югры — появились группы противоабортного консультирования, в которых общественники отговаривают женщин от прерывания беременности. Об этом сообщается на странице сургутского храма в честь великомученика Георгия Победоносца во «ВКонтакте».

На странице храма появилось видео тренировки общественников перед таким консультированием, которую проводили сотрудники центра поддержки материнства «Моя радость». На выложенных кадрах видно, как женщины в костюмах дореволюционных медсестер наблюдают за психологическими тренингами и участвуют в них сами.

В видео отмечается, что такие группы существуют уже в нескольких городах ХМАО — Сургуте, Лангепасе и Нефтеюганске.

«Наши противоабортные консультанты — это адвокаты нерожденных детей. Ведь (...) в суде предоставляют защиту, а здесь малыш в лоне матери даже не подозревает, казнят его или помилуют», — приводит издание Neft слова главы центра Марины Исаковой.

Скольких женщин уже удалось убедить не прерывать нежелательную беременность, неизвестно. По данным ООН, во всем мире ежедневно около 800 женщин не переживают беременность или роды. Такая ситуация свойственна для стран с низким уровнем дохода населения.

Президент Российской ассоциации репродукции человека, доктор медицинских наук Владислав Корсак отмечал, что о запретах легко говорят люди, которые не имеют отношения к медицине и охране здоровья.

Ранее о том, что запрет абортов может привести к негативным последствиям, заявил президент России Владимир Путин. Он сравнил эту инициативу с антиалкогольной кампанией в СССР в 1980-х годах. Глава государства напомнил, что после запретных мер граждане страны начали употреблять суррогат, что привело к отравлениям.