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19:25, 20 декабря 2023Россия

В России при храмах появились группы противоабортного консультирования

В ХМАО при храмах появились группы, отговаривающие женщин от абортов

Фото: Алексей Андронов / ТАСС

В нескольких городах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) — Югры — появились группы противоабортного консультирования, в которых общественники отговаривают женщин от прерывания беременности. Об этом сообщается на странице сургутского храма в честь великомученика Георгия Победоносца во «ВКонтакте».

На странице храма появилось видео тренировки общественников перед таким консультированием, которую проводили сотрудники центра поддержки материнства «Моя радость». На выложенных кадрах видно, как женщины в костюмах дореволюционных медсестер наблюдают за психологическими тренингами и участвуют в них сами.

В видео отмечается, что такие группы существуют уже в нескольких городах ХМАО — Сургуте, Лангепасе и Нефтеюганске.

«Наши противоабортные консультанты — это адвокаты нерожденных детей. Ведь (...) в суде предоставляют защиту, а здесь малыш в лоне матери даже не подозревает, казнят его или помилуют», — приводит издание Neft слова главы центра Марины Исаковой.

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Скольких женщин уже удалось убедить не прерывать нежелательную беременность, неизвестно. По данным ООН, во всем мире ежедневно около 800 женщин не переживают беременность или роды. Такая ситуация свойственна для стран с низким уровнем дохода населения.

Президент Российской ассоциации репродукции человека, доктор медицинских наук Владислав Корсак отмечал, что о запретах легко говорят люди, которые не имеют отношения к медицине и охране здоровья.

Ранее о том, что запрет абортов может привести к негативным последствиям, заявил президент России Владимир Путин. Он сравнил эту инициативу с антиалкогольной кампанией в СССР в 1980-х годах. Глава государства напомнил, что после запретных мер граждане страны начали употреблять суррогат, что привело к отравлениям.

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