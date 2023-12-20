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12:02, 20 декабря 2023Силовые структуры

В российском регионе нашли изнасилованную девушку с выколотыми глазами

В Подмосковье волонтеры нашли тело изнасилованной девушки с выколотыми глазами

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

На берегу озера Рабиновское в Богородском городском округе Подмосковья обнаружена девушка с выколотыми глазами и следами изнасилования, волонтеры искали ее с 16 декабря, когда она ушла из дома после ссоры с матерью. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

27-летняя Кристина рано утром в субботу поругалась с 62-летней мамой, с которой жила в квартире в Кузьминках. После ухода из дома она перестала выходить на связь и обеспокоенная мать обратилась в полицию с заявлением о ее пропаже.

Волонтеры наткнулись на тело девушки ночью. Оба глаза были выколоты, брюки спущены до колен. Из ее сумочки пропала банковская карта. Тело направлено на экспертизу.

Полиция проводит оперативные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего.

4 декабря сообщалось, что в Ингушетии на пустыре расчлененное тело женщины нашел местный житель, который собирал шиповник на Альтиевское поле. Полиция работает над установлением ее личности.

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      Любовь Ширижик
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