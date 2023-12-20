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17:22, 20 декабря 2023Культура

В сети появился тизер финальной серии «Слова пацана»

Опубликован тизер финальной серии сериала «Слово пацана»

В сети появился тизер финальной серии сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Ролик был опубликован в Telegram-канале онлайн-кинотеатра Wink.

В тизере показано, как часть участников группировки Вовы Адидаса сидит в тюрьме, а он сам признается в совершении преступления. Помимо этого, в ролике показана сцена избиения его возлюбленной Наташи ее тетей, а также встреча одного из главных героев по кличке Пальто с мужчиной, у которого он ранее украл видеопроигрыватель.

Дата выхода последней серии проекта — 21 декабря.

Ранее режиссер сериала Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев рассказали о том, что приняли решение переснять финал «Слова пацана». По их словам, последнюю серию необходимо было изменить, сделав ее «круче, острее и эмоциональнее».

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      Анастасия Астахова
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