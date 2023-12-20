В Словакии заявили о попадании помощи Украине на черный рынок

Премьер Словакии Фицо: огромная доля помощи ЕС Украине попадает на черный рынок

Большая часть помощи Европейского союза (ЕС) для Украины попадает на черный рынок. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает InfoVojna.

«Я не озвучу цифру, о которой мы говорим в рамках в Европейского совета, но это огромная доля от общей помощи, которая оказывается на "черном рынке", в щупальцах организованной преступности на Украине», — сказал он.