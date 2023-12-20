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09:44, 20 декабря 2023Мир

В США нашли способ поставлять Украине больше средств ПВО

WP: США смогут поставлять Украине больше средств ПВО при экспорте из Японии

Фото: Kacper Pempel / Reuters

США смогут поставлять Украине больше средств противовоздушной обороны (ПВО) при экспорте снарядов для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot из Японии. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Отмечается, что в связи с дефицитом средств ПВО Украины и отсутствием решения в Конгрессе США по финансированию помощи Киеву, Вашингтон все больше опирается на союзников для оказания срочной поддержки в области вооружений.

По данным газеты, Япония в ближайшее время официально оформит смягчение правил экспорта вооружений, которое позволит ей экспортировать несколько десятков ракет для ЗРК Patriot в США, что предоставит Вашингтону возможность отправки большего количества средств ПВО Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее глава японского Минфина Сюньити Судзуки после встречи министров финансов и управляющих центральных банков стран «Большой семерки» (G7) заявил, что страна готова предоставить Украине дополнительную помощь на 650 миллиардов иен (4,5 миллиарда долларов).

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      Семен Александров
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