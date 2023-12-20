В США заявили о невозможном возвращении России к границам 1991 года

Сенатор США: возвращение России к границам 1991 года остается фантазией Запада

Возвращение России к границам 1991 года невозможно, заявил сенатор-республиканец от Огайо Джеймс Дэвид Вэнс. Его слова приводит РИА Новости.

«Фундаментальная проблема войны на Украине заключается не в недостаточном финансировании или недостаточных объемах вооружений. Это было тщеславной идеей Запада, что Украина сможет отбросить Россию к границам 1991 года», — сказал он.

По его словам, такое представление было фантазией 18 лет назад и остается таковым и сегодня. Единственный вопрос заключается в том, сколько еще разрушений США навяжут Украине, прежде чем выступить в поддержку мира, отметил политик.

Ранее бывший разведчик ВС США Тони Шаффер призвал Запад прислушаться к словам президента России Владимира Путина о Киеве. По его мнению, Запад притворяется, что все хорошо и нужно продолжать оказывать финансовую помощь Украине.