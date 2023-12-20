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14:43, 20 декабря 2023Мир

Захарова описала отношения США и ЕС по Украине фразой «вор у вора дубинку украл»

Захарова: США пытаются переложить на ЕС многомиллиардные расходы на Украину

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

США перекладывают на Европейский союз (ЕС) многомиллиардные расходы на поддержку украинского конфликта по принципу «вор у вора дубинку украл». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Это можно охарактеризовать одной фразой: "Вор у вора дубинку украл". Это про то, чем занимаются Брюссель, Вашингтон и Лондон. Вашингтон цинично пытается переложить на Европейский союз многомиллиардные расходы на продолжение развязываемого украинского кризиса», — сказала дипломат.

По ее словам, эти планы США, по сути, являются попыткой заставить простых европейцев «раскошелиться на содержание погрязшего в коррупции режима Владимира Зеленского».

Захарова также отметила, что на поле боя для Вооруженных сил Украины складывается неутешительная и однозначная ситуация. Она подчеркнула, что украинских военных отправили на поле боя «западные кураторы», вместо того чтобы усадить киевские власти за стол переговоров.

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      Семен Александров
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