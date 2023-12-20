Гаврилов: Запад еще не раз убедится в обреченности финансирования Киева

Запад ждет полное разочарование в поддержке Украины, так как финансирование Киева обречено, и союзники убедятся в этом еще не раз. Об этом рассказал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает РИА Новости.

«Им еще не раз предстоит убедиться, что финансирование и военная накачка киевского режима — это обреченное предприятие», — предостерег дипломат.

Ранее агентство Bloomberg привело данные, согласно которым Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут перейти в наступление, даже если союзники согласуют для них военную помощь. В связи с этим США и ЕС беспокоятся, что выделение поддержки в любой форме не сможет привести к существенному прорыву республики на поле боя.

Тем временем пленный боец ВСУ рассказал, что гуманитарная помощь, отправляемая военнослужащим в зону боевых действий, до них не доходит. Он описал случаи, когда волонтеры привозили гумпомощь для отчета, фотографировались на фоне солдат и уезжали, забирая все с собой.