Жена Бибера вышла на улицу в нижнем белье и шубе

Жена канадского певца Джастина Бибера американская модель Хейли Бибер вышла на улицу в нижнем белье. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя манекенщица поделилась серией снимков, на которых она запечатлена на фоне снежных сугробов. Для съемки знаменитость выбрала блестящую юбку длины мини и белый кружевной бюстгальтер, поверх которого был надет прозрачный топ розового цвета. Кроме того, она накинула на свои плечи короткую шубу.

Поклонники оценили образ девушки в многочисленных комментариях под постом. «Все эти ненавистники так завидуют этой королеве. Не ее вина в том, что она так красива», «Слишком горячая, чтобы чувствовать холод», «Снежный ангел», «Нереальная красотка», «Королева», — высказывались они.

В ноябре Хейли Бибер снялась в откровенном образе для рекламы своего косметического бренда Rhode. Тогда манекенщица позировала перед камерой в розовой футболке и шелковых трусах, лежа на огромном пластиковом диване в виде леденца.