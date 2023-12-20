Бегемот растерзал смотрителя зоопарка и покалечил его коллегу

The Indian Express: в Индии бегемот растерзал сотрудника зоопарка

В Индии бегемот набросился на двух смотрителей зоопарка в штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщает The Indian Express.

Инцидент произошел в Зоологическом саду города Лакхнау в понедельник, 18 декабря. Сотрудники зоопарка Сурадж и Раджу вошли в вольер бегемота, чтобы почистить его. Животное напало на коллег во время работы. Бегемот покалечил Раджу, которому в итоге удалось убежать. Сураджа зверь растерзал на месте.

Другие смотрители сразу же заперли бегемота в отдельном загоне. Известно, что животное перевезли в Лакхнау из другого зоопарка за несколько дней до инцидента. Сурадж проработал в Зоологическом саду Лакхнау более 10 лет. У него остались жена и дочь.

Директор зоопарка Адити Шарма заявила, что в данный момент идет расследование обстоятельств происшествия. В интервью Hindustan Times она объяснила, что бегемота содержали в трех вольерах. Один предназначался для показа животного посетителям, во втором его кормили, а в третий загоняли на время уборки. Сейчас сотрудники зоопарка пытаются выяснить, почему дверь в загон не была заперта.

Бегемоты считаются одним из наиболее опасных видов животных на планете: у них самые большие зубы среди всех наземных млекопитающих. Это самые вспыльчивые животные Африки, а их нападения уносят больше жизней людей, чем нападения любого другого животного на этом континенте, — в среднем три тысячи в год. Для сравнения: атаки слонов оказываются летальными для 500 человек, крокодилов — для 300 и львов — для 200.

Ранее сообщалось, что в ЮАР бегемот растерзал сотрудника охотничьего заповедника Мхузе. Во время патрулирования мужчина не заметил затаившегося у реки бегемота и случайно испугал его.