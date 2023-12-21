Адвокат оценил вероятность наказания для посетителей голой вечеринки Ивлеевой

Адвокат Багатурия заявил, что звезд, посетивших вечеринку Ивлеевой, не накажут

Адвокат Вадим Багатурия заявил, что звезды шоу-бизнеса, посетившие праздничный вечер блогерши Анастасии Ивлеевой в обнажающих тело нарядах, не понесут наказания за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Вероятность подобного развития событий специалист оценил в беседе с News.ru.

«Чтобы завести дело за пропаганду нетрадиционных ценностей, на этих видео должны быть сцены демонстрации однополой любви», — объяснил он.

Багатурия подчеркнул, что наряды звезд, оголяющие тело, можно рассматривать как элемент эпатажа. Однако никакие законы они не нарушают. Он напомнил, что в случае, если бы запрещенный контент попал в сеть, то ответственность за это понес бы тот, кто его опубликовал.

Ранее общественники обратились в прокуратуру с просьбой проверить вечеринку на пропаганду нетрадиционных отношений.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря в московском клубе «Мутабор». На празднике гости были одеты по дресс-коду, предполагающему оголяющие тело наряды. Вечеринку посетили артисты Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, телеведущая Ксения Собчак и другие звезды шоу-бизнеса.