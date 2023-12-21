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12:53, 21 декабря 2023Наука и техника

ИИ обнаружил оружие против супербактерии

Nature: обнаружены новые соединения против устойчивой к лекарствам супербактерии

Изображение: NIAID

Ученые Массачусетского технологического института использовали глубокое обучение, чтобы обнаружить класс соединений, способных уничтожить устойчивую к лекарствам супербактерию. О новом оружии против метициллин-резистентного золотистого стафилококка (MRSA) сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Исследователи обучили ИИ с помощью данных об антибиотической активности 39 тысяч соединений против MRSA, а также о структуре этих молекул. Алгоритм поиска «Монте-Карло» был использован для прогнозирования, какие субструктуры соединений отвечают за противомикробную активность. Кроме того, ученые применили дополнительные модели для предсказания токсичности этих молекул в отношении трех различных типов клеток человека.

Было проверено около 12 миллионов коммерчески доступных соединений и идентифицированы те из них, что потенциально активны против MSRA. 280 молекул были проверены в лаборатории на культуре бактерий и на двух мышиных моделях (с кожной инфекцией и с системной инфекцией).

Эксперименты показали, что эти соединения, по-видимому, уничтожают бактерии, нарушая их способность поддерживать электрохимический градиент на клеточных мембранах. Этот градиент необходим для многих важных функций клеток, включая способность производить АТФ — молекулы с химической энергией. В то же время мембраны клеток остаются нетронутыми.

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      Александр Еникеев
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