Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:17, 21 декабря 2023Ценности

Бирка на одежде Gloria Jeans смутила россиян

Бирка с ограничениями по времени носки на одежде Gloria Jeans смутила россиян

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Бирка на одежде российского бренда Gloria Jeans смутила россиян. Соответствующий пост появился у одной из покупательниц в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Пользовательница сети Юлия Коруц опубликовала видео, на котором показала детские штаны, оформленные черно-серой клеткой. «Купила я сыну брюки в Gloria Jeans, а на них написано, что это изделие для эпизодического использования — не больше четырех часов подряд, не чаще чем два раза в неделю», — рассказала она, отметив, что продавцы не смогли пояснить данную информацию на этикетке.

Материалы по теме:
L'Oréal обвинили в продаже косметики, вызывающей рак. Почему этого годами не замечали и каких средств стоит опасаться?
L'Oréal обвинили в продаже косметики, вызывающей рак.Почему этого годами не замечали и каких средств стоит опасаться?
8 февраля 2023
Одежда популярных брендов вызывает рак и бесплодие. Как их вещи травят покупателей и какую одежду носить опасно?
Одежда популярных брендов вызывает рак и бесплодие.Как их вещи травят покупателей и какую одежду носить опасно?
31 августа 2023

Подписчики, в свою очередь, стали предлагать свои версии в комментариях. «Нашла в интернете, что вещи с подобными ограничениями по времени носки самые дешевые, а ткани пропитаны формальдегидами», «Вот как теперь она оправдывают низкое качество вещей», «Обычный уход от налогов», «Может они не прошли какую-нибудь сертификацию, а такое уточнение снимает ответственность за это?», «Скорее всего брюки не прошли тест на воздухопроницаемость», — писали они.

Несмотря на то, что Коруц отметила в посте аккаунт бренда, представители Gloria Jeans не отреагировали не ситуацию.

В ноябре научный сотрудник Procter & Gamble Ким Ромин и соучредитель бренда нетоксичных чистящих средств Branch Basics Мэрили Нельсон раскрыли главные причины, по которым необходимо стирать одежду сразу после покупки. В первую очередь, специалисты обратили внимание на то, что одни и те же вещи могут примерять разные люди.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Африканская страна объявила о выходе из главной нефтяной организации мира. Вслед за этим цены на нефть рухнули

      Россиянкам назвали модную одежду на зиму

      Дайвер рассказал о 23 годах дружбы с огромной тигровой акулой

      Пьяный россиянин поджег жену из-за ее позднего возвращения домой

      Влияние ухода Анголы из ОПЕК на цену нефти оценили

      Суд отреагировал на иск Киркорова к властям Москвы из-за квартиры

      Генерал ВСУ возмутился растратой бюджета на благоустройство Киева

      В Германии закрыли проработавшее 240 лет российское консульство

      Премьер-министр Ирландии прокомментировал разговор с Вованом и Лексусом

      Орбан заявил о нежелании иметь общую границу с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости