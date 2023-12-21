Бирка на одежде Gloria Jeans смутила россиян

Бирка с ограничениями по времени носки на одежде Gloria Jeans смутила россиян

Бирка на одежде российского бренда Gloria Jeans смутила россиян. Соответствующий пост появился у одной из покупательниц в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Пользовательница сети Юлия Коруц опубликовала видео, на котором показала детские штаны, оформленные черно-серой клеткой. «Купила я сыну брюки в Gloria Jeans, а на них написано, что это изделие для эпизодического использования — не больше четырех часов подряд, не чаще чем два раза в неделю», — рассказала она, отметив, что продавцы не смогли пояснить данную информацию на этикетке.

Подписчики, в свою очередь, стали предлагать свои версии в комментариях. «Нашла в интернете, что вещи с подобными ограничениями по времени носки самые дешевые, а ткани пропитаны формальдегидами», «Вот как теперь она оправдывают низкое качество вещей», «Обычный уход от налогов», «Может они не прошли какую-нибудь сертификацию, а такое уточнение снимает ответственность за это?», «Скорее всего брюки не прошли тест на воздухопроницаемость», — писали они.

Несмотря на то, что Коруц отметила в посте аккаунт бренда, представители Gloria Jeans не отреагировали не ситуацию.

В ноябре научный сотрудник Procter & Gamble Ким Ромин и соучредитель бренда нетоксичных чистящих средств Branch Basics Мэрили Нельсон раскрыли главные причины, по которым необходимо стирать одежду сразу после покупки. В первую очередь, специалисты обратили внимание на то, что одни и те же вещи могут примерять разные люди.