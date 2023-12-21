Блогерша нашла дешевую замену ботоксу

Блогерша Виктория Бенитес нашла дешевую замену ботоксу. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok.

Юзерша с никнеймом victoria__benitez рассказала, что регулярно получает комплименты от окружающих по поводу качества своей кожи. При этом, как утверждает девушка, люди предполагают, что она делает инъекции ботокса. «Я не обижаюсь, когда буквально все думают, что у меня ботокс, и воспринимаю это как огромный комплимент. Но я не делаю эту процедуру», — призналась она.

По словам инфлюэнсерши, сохранять подобный внешний вид с гладкой кожей и отсутствием морщин ей помогает домашнее средство. Так, она замачивает семена льна в воде, а затем процеживает продукт через марлю. Полученную консистенцию Бенитес наносит на лицо. «Я просто не могу сдержать эмоции, как сильно мне это нравится. Вы можете нанести средство на волосы, оно заменит шампунь», — подытожила блогерша.

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