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17:24, 21 декабря 2023Забота о себе

Россиянам назвали необходимые для новогодней аптечки препараты

Терапевт Чернышова: перед Новым годом нужно запастись препаратами против поноса

Фото: Laurynas Me / Unsplash

Перед Новым годом необходимо запастись лекарствами, которые в первую очередь помогут пищеварению, например средства с ферментами и препаратами от поноса, рассказала терапевт Надежда Чернышова. В комментарии для издания Life врач назвала россиянам и другие средства, которые должны быть в новогодней аптечке.

Врач отметила, что перед Новым годом нужно купить лекарства, помогающие бороться с последствиями переедания. Это в первую очередь средства с ферментами и препараты против спазмов в желудочно-кишечном тракте. Также некоторым людям могут понадобиться антигистаминные препараты, добавила терапевт.

Нелишними в домашней аптечке могут быть и лекарства против поноса. Диарея может начаться как проявление панкреатита или последствие отравления

Надежда Чернышоватерапевт

Также, по заверениям Чернышовой, снизить нагрузку на систему пищеварения можно с помощью «Энтеросгеля», который препятствует всасыванию вредных веществ, особенно из алкоголя.

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Напоследок врач рекомендовала приобрести препараты для борьбы с похмельем. В этом случае на помощь придут средства с аскорбиновой кислотой и обезболивающие, например, ибупрофен. Однако, предупредила Чернышова, эти лекарства лучше принимать после консультации с врачом, так как у них имеются противопоказания.

Ранее диетолог Марина Свиридонова предупредила о вреде экспресс-похудения перед Новым годом. По ее словам, при радикальных и быстрых диетах люди теряют не жир, а мышечную массу.

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      Алиса Дмитриева
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