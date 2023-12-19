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18:26, 19 декабря 2023Забота о себе

Россиян предупредили о вреде экспресс-похудения перед Новым годом

Диетолог Свиридонова: экспресс-похудение перед Новым годом может вызвать стресс

Фото: Christopher Jolly / Unsplash

Экспресс-похудение перед Новым годом может вызвать стресс и другие неприятные последствия, предупредила эндокринолог, диетолог Марина Свиридонова. В комментарии для «Ленты.ру» врач рассказала россиянам о вреде для здоровья радикальных диет.

Сначала, отметила Свиридонова, во время жесткого экспресс-похудения человек теряет не жир, а мышцы. К тому же, по ее словам, люди часто начинают диету непосредственно перед праздником — в условиях подготовки к нему, суеты и недосыпа. «Все это в совокупности с резкими ограничениями в питании приводит к стрессу и заставляет организм чувствовать себя в опасности, и приводит к замедлению обмена веществ», — предупредила собеседница «Ленты.ру».

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14 апреля 2017

В Новый год наступает полнейшее расслабление и потеря самоконтроля. Человек срывается, начинает есть и пить как не в себя. Усугубляется все тем, что в российских реалиях это может продолжаться в течение недели

Марина Свиридоноваэндокринолог, диетолог

В итоге, продолжила Свиридонова, после такой диеты человек не только возвращает потерянные килограммы, но и набирает дополнительные. При этом жировой ткани становится больше, а мышечной — меньше, рассказала врач.

«Если история будет повторяться, то со временем ситуация станет неуправляемой. Пациенты часто рассказывают мне, что их вес набирался постепенно: сначала после свадьбы, немного в отпуске, потом — в новогодние праздники, а в итоге — лишних 20-30 килограммов. Не наступайте на эти грабли. Если вы хотите похудеть раз и навсегда, к этому вопросу нужно подходить серьезно, а не впопыхах», — призвала напоследок доктор Свиридонова.

Ранее эндокринолог Ирина Петрова предупредила, что систематическое переедание в новогодние праздники может спровоцировать пищевую зависимость. Она в свою очередь вредит физическому и ментальному здоровью.

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      Вера Владзиевская
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