Россиян предупредили о вреде экспресс-похудения перед Новым годом

Диетолог Свиридонова: экспресс-похудение перед Новым годом может вызвать стресс

Экспресс-похудение перед Новым годом может вызвать стресс и другие неприятные последствия, предупредила эндокринолог, диетолог Марина Свиридонова. В комментарии для «Ленты.ру» врач рассказала россиянам о вреде для здоровья радикальных диет.

Сначала, отметила Свиридонова, во время жесткого экспресс-похудения человек теряет не жир, а мышцы. К тому же, по ее словам, люди часто начинают диету непосредственно перед праздником — в условиях подготовки к нему, суеты и недосыпа. «Все это в совокупности с резкими ограничениями в питании приводит к стрессу и заставляет организм чувствовать себя в опасности, и приводит к замедлению обмена веществ», — предупредила собеседница «Ленты.ру».

В Новый год наступает полнейшее расслабление и потеря самоконтроля. Человек срывается, начинает есть и пить как не в себя. Усугубляется все тем, что в российских реалиях это может продолжаться в течение недели Марина Свиридонова эндокринолог, диетолог

В итоге, продолжила Свиридонова, после такой диеты человек не только возвращает потерянные килограммы, но и набирает дополнительные. При этом жировой ткани становится больше, а мышечной — меньше, рассказала врач.

«Если история будет повторяться, то со временем ситуация станет неуправляемой. Пациенты часто рассказывают мне, что их вес набирался постепенно: сначала после свадьбы, немного в отпуске, потом — в новогодние праздники, а в итоге — лишних 20-30 килограммов. Не наступайте на эти грабли. Если вы хотите похудеть раз и навсегда, к этому вопросу нужно подходить серьезно, а не впопыхах», — призвала напоследок доктор Свиридонова.

Ранее эндокринолог Ирина Петрова предупредила, что систематическое переедание в новогодние праздники может спровоцировать пищевую зависимость. Она в свою очередь вредит физическому и ментальному здоровью.