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21:00, 21 декабря 2023Мир

Дания разрешила США размещать войска на своей территории

США и Дания подписали оборонное соглашение для укрепления сотрудничества в НАТО

Фото: SEM / GB / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Дании Ларс Расмуссен подписали оборонное соглашение о двустороннем сотрудничестве в военной сфере. Об этом со ссылкой на пресс-службу Госдепа сообщает Reuters.

В соответствии с соглашением, Дания разрешает США размещать войска и вооружения на своей территории в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Помимо этого, американские силы получат доступ к трем авиабазам Вооруженных сил Дании.

После церемонии подписания документа Блинкен выразил надежду, что соглашение послужит укреплению обороноспособности и уровню кооперации между датскими и американскими военными в рамках НАТО.

Ранее Блинкен отмечал, что теперь у США есть сеть соглашений о сотрудничестве в области обороны, которая простирается от севера до юга Европы, а также от Северного до Черного моря, обеспечивая безопасность и стабильность на всем континенте.

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      Виктория Кондратьева
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