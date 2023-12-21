Детей из ЛНР посадили в поезд с температурой и изолировали внутри занавеской

Mash: в поезд Тюмень — Адлер шестерых детей посадили уже с высокой температурой

В поезд Тюмень — Адлер шестерых детей из Луганской народной республики (ЛНР) посадили уже с высокой температурой. Российские школьники пожаловались на недомогание перед посадкой, однако в медпункте лагеря им разрешали ехать так. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Как утверждает издание, заболевших подростков посадили внутрь в две ячейки плацкарты и изолировали занавеской

Во время поездки жаловаться на состояние стали остальные дети — у всех поднялась температура до 37. Их переселили в отдельные вагоны.

Ребят сопровождали два медика из Краснодонской больницы. У девочки, которую впоследствии не удалось спасти, сначала подскочила температура до 39 — после парацетамола упала до 37. Вечером школьница побледнела и потеряла сознание. Реанимировать ее так и не смогли.

Еще девятерых увезли на скорой, их состояние тяжелое. Остальных разделили на группы с симптомами и без, они на карантине в Саратовской инфекционной больнице.

Региональное управление Роспотребнадзора установило, что у заболевших детей из поезда Тюмень — Адлер выявлен грипп А.

О происшествии с более сотней детей стало известно в четверг, 21 декабря. Ситуация находится на контроле Следственного комитета и прокуратуры, возбуждено уголовное дело.