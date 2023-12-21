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10:24, 21 декабря 2023Россия

Электронные повестки применят в осенний призыв 2024 года

Осенний призыв 2024-го в России пройдет с использованием электронных повесток

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Осенний призыв в армию в 2024 году в России пройдет с использованием электронных повесток. Это следует из перечня поручений Минобороны по вопросам призыва от президента Владимира Путина, опубликованного на сайте Кремля.

Военному ведомству поручено в октябре — декабре 2024 года осуществлять призыв с использованием государственной информационной системы о едином реестре военнообязанных.

Помимо этого, Минобороны должно сформировать подразделение, которое будет ответственно за работу этой информсистемы.

В этом перечне Путин также поручил доложить о работе по постановке граждан на воинский учет и снятии с него без личной явки человека в военкомат. Без явки также нужно давать гражданам автоматическое подтверждение права на отсрочку от призыва и проводить актуализацию учета, следует из поручения.

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      Антон Похиляк
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