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09:55, 21 декабря 2023Россия

Путин поручил доложить о работе по постановке на учет без явки в военкомат

Путин поручил доложить о работе по постановке на учет без явки в военкомат

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил доложить о работе по постановке граждан на воинский учет и снятии с него без личной явки человека в военкомат. Об этом сообщили в Кремле, передает РИА Новости.

Без явки в военкомат также нужно давать гражданам автоматическое подтверждение права на отсрочку от призыва и проводить актуализацию учета, следует из поручения главы государства. Доклад о постановке граждан на учет без явки и доклад об электронных повестках Путин поручил подготовить до 15 января.

4 июня Минобороны России предложило ставить граждан на воинский учет без личной явки в военкомат. Авторы инициативы полагали, что постановка на воинский учет может проходить на основании сведений, которые есть в государственном информационном ресурсе и иных государственных информационных системах.

В России с 1 января 2024 года в армию будут призывать с 18 до 30 лет, а не с 18 до 27 лет, как это было ранее. Соответствующий закон о повышении верхней границы возраста для призыва подписал Путин.

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      Анастасия Шейкина
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