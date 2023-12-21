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13:47, 21 декабря 2023Бывший СССР

Герасимов обвинил Запад в согласии с терактами Киева

Герасимов: Киев продолжает теракты с согласия и при поддержке Запада

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Киев, не имея возможности достичь побед на поле боя, продолжает проводить теракты с молчаливого согласия и при поддержке западных спецслужб. В этом Запад обвинил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе, его слова передает ТАСС.

«Киевский режим, видя неспособность ВСУ достичь поставленных целей на поле боя, продолжает применять террористические методы борьбы, которые осуществляются при молчаливом согласии, а зачастую и при поддержке западных спецслужб», — рассказал он.

По словам главы Генштаба, с начала военной операции на территории Украины со стороны Киева были зафиксированы тысячи нарушений норм международного гуманитарного права. Кроме того, он отметил, что ежедневно Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают неоправданные военной необходимостью ракетные и артиллерийские обстрелы мирных городов Российской Федерации, в том числе используя запрещенные кассетные боеприпасы и противопехотные мины.

Ранее Валерий Герасимов заявил о провале контрнаступления ВСУ. По его словам, с 4 июня украинская армия ценой больших потерь смогла лишь незначительно продвинуться на запорожском направлении, не сумев преодолеть тактическую зону обороны российских войск.

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      Александр Курбатов
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