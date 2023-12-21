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15:02, 21 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин получил 13 лет за расправу над деловым партнером

Застреливший бизнесмена на набережной Шевченко в Москве сел на 13 лет
СюжетСтрельба в Москве

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 13 годам лишения свободы бизнесмена Лему Ибрагимова, открывшего стрельбу по деловому партнеру в автомобиле на набережной Тараса Шевченко осенью 2022 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Осужденный отправится в колонию строгого режима.

По данным российского следствия, 7 сентября 2022 года Ибрагимов, находясь на пассажирском сиденье автомобиля, во время ссоры выстрелил не менее шести раз в 50-летнего Михаила Котова. Ранения оказались летальными.

У мужчин был общий бизнес, но затем между ними произошел конфликт из-за денег. На допросе Ибрагимов убеждал следователей, что они с Котовым ехали из торгового центра «Европейский» в гостиницу Radisson. По дороге партнеры поссорились, тогда Котов направил пистолет на Ибрагимова, а тот сумел выхватить его и выстрелить в коллегу, чтобы защититься.

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      Любовь Ширижик
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