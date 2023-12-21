Казахстан экстрадирует в Россию обвиняемого по двум статьям хакера

Генпрокуратура: Казахстан экстрадирует в Россию хакера Кислицина

Казахстан экстрадирует в Россию обвиняемого по двум статьям УК РФ хакера Никиту Кислицина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре РФ.

По данным ведомства, в октябре 2022 года мужчина с пособниками неправомерно завладели данными сервера одной компании и скопировали с него всю информацию. Затем хакеры стали требовать у организации заплатить им полмиллиона рублей в криптовалюте, чтобы данные не попали в публичные источники.

Было возбуждено дело по части 3 статьи 272 («Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации») и по пунктам «а», «г» части 2 статьи 163 («Вымогательство») УК РФ.

В июне Кислицина задержали в Казахстане, и Россия отправила запрос о его выдаче. «Благодаря слаженным действиям Генпрокуратуры России и организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Республики Казахстан удалось добиться решения о выдаче обвиняемого», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в России объявили в розыск главу департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам (XDR) компании F.A.C.C.T. Кислицина.

F.A.С.С.T. — российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, решений для предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования киберпреступности и защиты интеллектуальной собственности в сети.