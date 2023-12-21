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15:08, 21 декабря 2023Бывший СССР

Лукашенко побеседовал с чиновниками полушепотом

«Пул Первого»: Лукашенко потерял голос и провел совещание полушепотом
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потерял голос перед совещанием по вопросам совершенствования системы регулирования ценообразования и контроля за ценами, но все равно побеседовал с чиновниками полушепотом. Об этом президент рассказал перед началом мероприятия, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Голоса нет, поэтому будем шепотом проводить совещание, переносить его тоже некуда», — заявил белорусский лидер.

В мае президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес аденовирус. Комментируя слухи о своей болезни он призвал прекратить подобные рассуждения и заявил, что не собирается умирать.

Ранее глава КНР Си Цзиньпин подарил сыну Александра Лукашенко Николаю красный спортивный костюм с надписью «Китай» на английском языке. Кроме того, президенту Белоруссии подарили картину с шелковой вышивкой и яблоки из китайской провинции Хунань.

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      Александр Курбатов
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