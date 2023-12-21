Слизь из-за расплодившихся лягушек стала причиной серьезной аварии

Metro: в Гондурасе произошло ДТП из-за расплодившихся лягушек

В Гондурасе произошло масштабное ДТП из-за расплодившихся после дождей земноводных. Об этом сообщает Metro.

Жабы, лягушки и головастики заполонили улицы и дома города Чолома, департамент Кортес, на что пожаловались местные жители. По их словам, нашествие началось третьего декабря после сильных дождей и длилось не менее трех дней. На дорогах образовалось большое количество слизи, в результате чего в городе случилось ДТП с участием по меньшей мере пяти машин, включая автомобиль с цистерной, два грузовика и мотоцикл, который сгорел дотла. Некоторых пострадавших от столкновения людей госпитализировали.

Как утверждают местные жители, произошедшее похоже на одно из постигших египтян бедствий, описанных в Исходе — второй книге Пятикнижия, Ветхого Завета и всей Библии. Согласно книге, второй казнью Египта было нашествие жаб, которое продолжалось три дня.

Ранее сообщалось, что в Мексике жители города Мерида испугались нашествия саранчи. Многие приняли его за воплощение библейской истории о десяти казнях египетских и начале апокалипсиса.

