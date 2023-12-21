Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:36, 21 декабря 2023Из жизни

Слизь из-за расплодившихся лягушек стала причиной серьезной аварии

Metro: в Гондурасе произошло ДТП из-за расплодившихся лягушек

Фото: Paul Bonnar / Unsplash

В Гондурасе произошло масштабное ДТП из-за расплодившихся после дождей земноводных. Об этом сообщает Metro.

Жабы, лягушки и головастики заполонили улицы и дома города Чолома, департамент Кортес, на что пожаловались местные жители. По их словам, нашествие началось третьего декабря после сильных дождей и длилось не менее трех дней. На дорогах образовалось большое количество слизи, в результате чего в городе случилось ДТП с участием по меньшей мере пяти машин, включая автомобиль с цистерной, два грузовика и мотоцикл, который сгорел дотла. Некоторых пострадавших от столкновения людей госпитализировали.

Материалы по теме:
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

Как утверждают местные жители, произошедшее похоже на одно из постигших египтян бедствий, описанных в Исходе — второй книге Пятикнижия, Ветхого Завета и всей Библии. Согласно книге, второй казнью Египта было нашествие жаб, которое продолжалось три дня.

Ранее сообщалось, что в Мексике жители города Мерида испугались нашествия саранчи. Многие приняли его за воплощение библейской истории о десяти казнях египетских и начале апокалипсиса.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Они бросили меня здесь» Осужденный в России американец Уилан обвинил США в предательстве и пустых обещаниях

      Купившего у пенсионеров за бесценок редчайший артефакт признали невиновным

      Разъяренный российский школьник на уроке набросился на детей и разгромил класс

      Появилась информация о романе Ивлеевой с 21-летним манекенщиком

      Президент Польши возмутился реформой государственных СМИ Туска

      В США зафиксировали волну китайских мигрантов на границе с Мексикой

      Муж насмотрелся TikTok и выдвинул жене необычное требование

      Бывшего депутата заочно осудят за фейки о Российской армии на СВО

      Курс доллара превысил 92 рубля

      Названа возможная причина болезни снятых со следовавшего из Тюмени поезда детей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости