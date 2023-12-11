Жители города приняли нашествие миллионов насекомых за начало апокалипсиса

Жители города Мерида в Мексике приняли стаю саранчи за начало конца времен

В Мексике жители города Мерида, штат Юкатан, испугались нашествия саранчи. Об этом пишет Daily Star.

Миллионы насекомых появились в городе во вторник, 5 декабря. Многие горожане ужаснулись нашествию, так как приняли его за воплощение библейской истории о десяти казнях египетских и начале апокалипсиса. Многие жители рассказали, что саранча буквально заслонила небо и сделала его черным. В какой-то момент один из горожан крикнул на улице: «Это конец времен, покайтесь!»

В Государственном секретариате развития сельского хозяйства Мексики заявили, что следят за ситуацией и примут меры для уничтожения насекомых. Там рассказали, что появившаяся в городе саранча является остатками куда более крупной стаи, которая образовалась в джунглях. Нашествие, по мнению специалистов, закончится в ближайшее время.

При этом многим жителям Мериды даже понравилось редкое событие. «Мы такого уже давно не видели. Это настоящая чума, но это прекрасно», — заявил один из них. Другой отметил, что нашествия саранчи случаются на протяжении всей истории человечества и не являются признаком апокалипсиса.

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