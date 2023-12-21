Милош Бикович признался в боязни сниматься в «Холопе 2»

Бикович признался, что боялся сниматься в «Холопе 2» из-за успеха первой части

Сербский и российский актер театра и кино Милош Бикович признался, что боялся сниматься в фильме «Холоп 2». Об этом он сообщил на закрытой премьере картины в разговоре с журналистами News.ru.

По словам артиста, он переживал, что сиквел проекта не сможет превзойти первую часть (которая собрала в прокате более 3 миллиардов рублей), однако, после того, как он изучил сценарий, его сомнения развеялись.

«Задача была сделать гораздо лучше того оглушающего успеха, которого достигла первая картина. С одной стороны, зрителю надо дать те же ощущения, с которыми он покинул кинотеатр в прошлый раз, а с другой — удивить. И в тот момент, когда зритель подумает, что он может предугадать, что сейчас произойдет, мы меняем обстановку, меняем мир. В итоге кино получается еще роскошнее и еще смешнее», — рассказал Бикович.

Актер добавил, что создатели картины проделали тяжелую работу и смогли превзойти самих себя. Премьера второй части «Холопа» состоится 1 января 2024 года.

В сентябре звезда фильма «Холоп» Милош Бикович рассказал, что скоро впервые станет отцом.