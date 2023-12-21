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13:54, 21 декабря 2023Бывший СССР

Минобороны Украины подтвердило проживание семьи министра в США

Минобороны Украины: семья Умерова проживает в США с 2016 года

Фото: Alina Smutko / Reuters

Министерство обороны Украины подтвердило проживание семьи министра обороны страны Рустема Умерова в США. Соответствующее сообщение ведомство опубликовало в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как подтвердили в Минобороны, жена и дети Умерова проживают в США с 2016 года «из-за покушений и угроз вследствие деятельности».

При этом в ведомстве опровергли информацию об американском гражданстве детей министра. Как утверждается, они являются украинскими гражданами, но получили паспорта в посольстве Украины в США, что и было отражено в декларации министра.

Ранее появилась информация, что Умеров указал в декларации за 2022 год своих детей как граждан Украины с паспортом США. Перед этим он заявил о планах мобилизовать живущих за рубежом украинцев.

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      Юрий Леонов
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