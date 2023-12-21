Миру предрекли рекордный спрос на один вид топлива

МЭА: в 2023 году спрос на уголь в мире вырастет до рекордных 8,5 млрд тонн

По итогам 2023 года мировой спрос на уголь, считающийся самым «грязным» видом ископаемого топлива, вырастет на 1,4 процента в сравнении с показателем 2022-го и достигнет рекордной отметки в 8,5 миллиарда тонн. Об этом сообщается в декабрьском отчете аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА).

Как уточнили эксперты, значительную часть прироста мирового спроса на уголь в этом году обеспечат азиатские страны. Главными потребителями этого вида топлива станут Китай, Индия и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). На их долю придется в общей сложности три четверти (около 75 процентов) мирового спроса. Повышенный спрос со стороны КНР и Индии аналитики связали с рядом факторов, включая рост спроса на электроэнергию и слабые темпы восстановления внутреннего производства.

Лидером по темпу роста спроса на уголь в этом году станет Китай. В этой стране объемы потребления вырастут на 4,9 процента, или на 220 миллионов тонн. В свою очередь, в Индии этот показатель увеличится на 8 процентов, или на 98 миллионов тонн. Топ-3, согласно прогнозу экспертов, замкнет Индонезия. В этой стране спрос на уголь по итогам года вырастет на 11 процентов, или на 23 миллиона тонн. В то же время самое значительное снижение объемов потребления этот вида топлива произойдет в Евросоюзе и США — на 23 и 21 процент соответственно, или на 107 и 95 миллиона тонн, заключили в МЭА.

Несмотря на значительный прирост спроса на уголь в Китае, поставки российского топлива в эту страну по итогам октября резко снизились с 9,24 миллиона тонн в сентябре до 7,64 миллиона. Таким образом, к концу второго месяца осени объемы экспорта угля из РФ в КНР упали до минимума с февраля 2023 года.

Эксперты связали подобную динамику с повышением цен из-за вступившего в силу в октябре механизма гибких пошлин. Согласно нововведению российского правительства, размер пошлин составит 4-7 процентов в зависимости от курса рубля к доллару (при 80 рублях за доллар пошлина будет нулевой).