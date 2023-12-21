Модель показала три безболезненных способа подтянуть лицо

Американская модель Кенз Лоурен показала три безболезненных способа подтянуть лицо. Соответствующий ролик она опубликовала на личной странице в TikTok, насчитывающей 1,5 миллиона подписчиков.

26-летняя манекенщица из Аризоны рассказала, что использует скотч для лица, чтобы подтягивать кожу. «Поверьте, на съемках его применяют все модели. В том числе Белла Хадид», — пояснила она и добавила, что также меняет форму бровей, тем самым визуально удлиняя лицо. «Если кончик бровей приподнят вверх, то лицо выглядит худее», — уточнила девушка.

Последним лайфхаком инфлюэнсер назвала тугой хвост. По словам Лоурен, важно затянуть волосы в конский хвост на затылке и пригладить волосы с помощью геля. «Так вы сможете выглядеть как модель без косметологии и пластики», — заключила героиня материала.

В июле блогерша нашла дешевую замену ботокса. Инфлюэнсерша с никнеймом isabelle.lux рассказала, что подтянуть, увлажнить и осветлить кожу можно с помощью банана. Она порекомендовала протирать лицо банановой кожурой.