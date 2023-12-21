Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:46, 21 декабря 2023Ценности

Модель показала три безболезненных способа подтянуть лицо

Кадр: @kenzlawren

Американская модель Кенз Лоурен показала три безболезненных способа подтянуть лицо. Соответствующий ролик она опубликовала на личной странице в TikTok, насчитывающей 1,5 миллиона подписчиков.

26-летняя манекенщица из Аризоны рассказала, что использует скотч для лица, чтобы подтягивать кожу. «Поверьте, на съемках его применяют все модели. В том числе Белла Хадид», — пояснила она и добавила, что также меняет форму бровей, тем самым визуально удлиняя лицо. «Если кончик бровей приподнят вверх, то лицо выглядит худее», — уточнила девушка.

Материалы по теме:
«Я устал скромничать» Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
«Я устал скромничать»Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
26 августа 2022
«Еле спасли» Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
«Еле спасли»Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
21 июня 2021

Последним лайфхаком инфлюэнсер назвала тугой хвост. По словам Лоурен, важно затянуть волосы в конский хвост на затылке и пригладить волосы с помощью геля. «Так вы сможете выглядеть как модель без косметологии и пластики», — заключила героиня материала.

В июле блогерша нашла дешевую замену ботокса. Инфлюэнсерша с никнеймом isabelle.lux рассказала, что подтянуть, увлажнить и осветлить кожу можно с помощью банана. Она порекомендовала протирать лицо банановой кожурой.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Более 100 детей сняли с поезда Тюмень — Адлер из-за болезни, одна девочка умерла. Что об этом известно?

      На месте «Орленка» захотели построить пятизвездочный отель

      Россиянина оштрафовали на 100 тысяч рублей за одну фразу на борту самолета

      Российская пенсионерка лишилась квартиры из-за мошенников

      Корейцев захотели привлечь на стройки в российском регионе

      Детей из ЛНР посадили в поезд с температурой и изолировали внутри занавеской

      В ООН заявили о приказе властей Израиля об эвакуации населения на юге Газы

      В Казахстане начали строительство железной дороги в Китай

      Россия увеличила вывоз пиломатериалов в Китай

      По факту взрыва газа в жилом доме под Казанью возбудили дело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости