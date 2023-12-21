Муж насмотрелся TikTok и выдвинул жене необычное требование

Женщина пожаловалась на мужа, который после 12 лет совместной жизни изменился до неузнаваемости и выдвинул ей необычное требование. Своей историей она поделилась на форуме Reddit.

По словам женщины, ее муж насмотрелся видеороликов в социальной сети TikTok о «традиционных» женах и пожелал, чтобы она соответствовала нереалистичным образам, которые представляют там блогерши. Она отметила, что до нового увлечения мужа они без ссор делили обязанности по дому и уходу за детьми поровну. «Теперь он стал жаловаться на мой внешний вид, на готовку, на то, что я засиживаюсь на работе (а я работаю столько же, сколько и он). Он подписан на девушку, которая представляется "традиционной" женой, но ее ролики — очевидная постановка, на сто процентов ориентированная на мужчин», — объяснила пользовательница Reddit.

Когда жена раскритиковала его увлечение, он заявил, что она не уважает его, потребовал, чтобы она бросила работу, и начал оскорблять ее в соцсетях. «Я говорила, что никто не делает уборку в хорошеньких платьях, они запачкаются. Но муж игнорировал мои возражения и постоянно сравнивал меня с женой друга — домохозяйкой», — вспоминает она.

Последней каплей стал случай, когда женщина поймала мужа на переписке с другой. «Ему не было стыдно, он не сожалел. Сказал, что заслуживает большего», — рассказала она. После этого супруги развелись.

Ранее тиктокерша Кэт рассказала, как ее муж закрутил роман с ее матерью и что из этого вышло. По словам Кэт, в феврале 2022 года она обнаружила, что муж изменяет ей, позвонила ему и вдруг услышала в трубке голос другой женщины — это оказалась ее мать.