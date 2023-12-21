На польско-украинской границе микроавтобус столкнулся с фурой

Пассажирский микроавтобус столкнулся с фурой на польско-украинской границе

На польско-украинской границе пассажирский микроавтобус столкнулся с фурой. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на министерство иностранных дел Украины.

Инцидент произошел при въезде на территорию Украины. В момент столкновения в микроавтобусе находились люди. Один украинец ушел из жизни, еще восемь были травмированы.

Ранее стало известно, что на границе с Украиной со стороны соседних стран в очередях стоят пять тысяч грузовиков, ожидающих въезда на территорию республики. Наибольшее число машин скопилось на пропускных пунктах со стороны Польши — свыше 3,3 тысячи.

Вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин утверждает, что экономика страны недосчиталась свыше миллиарда евро из-за блокировки пропускных пунктов польскими дальнобойщиками. При этом он утверждает, что польская экономика потеряла из-за протестов большую сумму.