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12:58, 21 декабря 2023Бывший СССР

На Украине назвали несуществующими проблемы польских перевозчиков

Власти Украины назвали несуществующими проблемы польских перевозчиков

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков назвал несуществующими проблемы польских перевозчиков. Об этом пишет «Корреспондент».

С таким заявлением Кубраков выступил по итогам встречи с министром инфраструктуры Польши Дариушем Климчаком. Стороны обсудили забастовку польских водителей и разблокирование границы.

«Мы представили ключевые цифры и аналитические данные грузовых перевозок украинскими и польскими перевозчиками, свидетельствующие о том, что проблем, о которых говорят протестующие, на самом деле нет», — заявил украинский министр. Он также выразил надежду, что совместная позиция с Польшей будет разработана уже до конца этой недели

Ранее представитель Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко заявил, что более пяти тысяч грузовиков ожидают въезда на Украину на границе со стороны соседних государств. По его словам, более 3,3 тысячи автомобилей застряло на пунктах пропуска в Польше.

Забастовка польских водителей на границе с Украиной началась 6 ноября. Водители выразили недовольство решением Еврокомиссии о допуске украинских перевозчиков и заблокировали пункты пропуска на польско-украинской границе.

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      Юрий Леонов
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