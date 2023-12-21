На Украине призвали всех граждан участвовать в конфликте с Россией

Глава СНБО Данилов призвал всех граждан Украины участвовать в конфликте с РФ

Гражданам Украины пора прекратить относиться к конфликту с Россией как исключительно к делу военных. С таким призывом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов выступил в эфире украинского телеканала «Рада».

«Все должны принимать в этом [конфликте] участие, а не выборочно — кто-то воюет, а кто-то фишками в казино кидается. Это не про справедливость», — заявил он.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью изданию Bild сообщил о планах мобилизовать в 2024 году находящихся за рубежом граждан страны. Позднее украинское военное ведомство выступило с опровержением подобных планов, обвинив журналистов в неправильной трактовке слов Умерова.