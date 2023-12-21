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15:42, 21 декабря 2023Бывший СССР

На Украине призвали Зеленского больше не надеяться на США

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленскому больше не стоит надеяться на США

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит больше не надеяться на США, а вместо этого искать возможность начать переговоры. Об этом заявил бывший советник экс-президент страны Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Зеленский, отменяй военное положение и договаривайся о временном прекращении огня», — призвал он. Соскин объяснил падение интереса Вашингтона к Украине их внутренними проблемами.

По его словам, после каникул Конгресс США не станет согласовывать помощь Киеву, поскольку страну ждет шатдаун. «То есть это практически коллапс. Никто никаких денег Украине выделять не будет», — заключил экс-советник.

Ранее стало известно, что множеству киевлян не понравились заявления президента Украины Владимира Зеленского, озвученные им на пресс-конференции. Они раскритиковали главу государства за неспособность решить сложившийся военный кризис и отсутствие в речи конкретики.

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      Алевтина Запольская
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