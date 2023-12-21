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12:28, 21 декабря 2023Россия

Названа возможная причина болезни снятых со следовавшего из Тюмени поезда детей

Снятые с поезда дети жаловались на холод в лагере перед посадкой

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Дети, снятые с поезда ТюменьАдлер, двумя днями ранее жаловались на холод в детском лагере. Фрагмент эфира телеканала «Тюменское время» опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

Более ста детей сняли с поезда в Саратовской области из-за симптомов ОРВИ.

На видео, снятом в тюменском лагере «Олимпийская ребячка», одна из девочек говорит, что «тут очень весело, красиво, правда, очень холодно». Идет речь о температуре воздуха на улице или в помещениях, она не уточнила.

По данным канала, еще одна девочка уже на второй день пребывания в лагере рассказала матери, что у нее поднялась температура. Она оказалась именно тем ребенком, который потерял сознание, когда несколькими днями позже поезд с детьми проезжал Пензенскую область, утверждается в публикации. Спасти девочку не удалось.

После снятия с поезда у 30 детей обнаружили высокую температуру. В Роспотребнадзоре сообщили, что у заболевших детей выявлен грипп А.

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      Алан Босиков
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